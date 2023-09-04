Морские акватории ждут продолжения расчистки

Минтранс утвердил новый перечень затонувших судов, которые подлежат обязательному удалению. В список включено 204 объекта, в основном находщиеся в морских акваториях Дальнего Востока.

Обновленный перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным, включает 204 судна. Как сообщает корреспондент Fishnews, по сравнению с версией годичной давности этот список сократился на 7 позиций — даже несмотря на включение в него новых объектов.

Большая часть затонувших судов расположена в морских акваториях, прилегающих к регионам Дальнего Востока: 94 — в Сахалинской области, 61 — в Камчатском крае, 17 — в Приморье, 13 — в Магаданской области, 12 — на Чукотке. В Мурманской области таких объектов 3, и еще 1 судно находится в акватории порта Новороссийск в Краснодарском крае.

Обязанность по удалению судов возложена на собственников затонувшего имущества, однако по многим объектам информация о судовладельце отсутствует. По данным Минтранса, работы по подъему затонувших судов, вошедших в перечень, планируется провести в 2023–2027 гг.

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