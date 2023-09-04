Участки на Усть-Илимском водохранилище предлагают промысловикам

В Иркутской области объявлен конкурс на 11 участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 29 сентября — дня вскрытия конвертов с приглашениями.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, все рыболовные участки расположены на Усть-Илимском водохранилище. Площадь РЛУ — от 45,8 до 1130 га. Начальные цены варьируются от 775 рублей до 19,1 тыс. рублей.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Все акватории предоставляются на 10 лет. Подведение итогов конкурса должно состояться 13 ноября в Иркутске.

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