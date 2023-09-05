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Нижний ряд проб взят из придонного слоя от 5 м и глубже, верхний — из поверхностного распреснеённого слоя. Фото пресс-службы ННЦМБ ДВО РАН

Опреснение Амурского залива беспокоит ученых

В Приморском крае аномальный паводок и дожди изменили в Амурском заливе не только цвет воды, но и состав морских организмов. По мнению специалистов, может значительно снизиться количество зоопланктона — пищи для молоди прибрежных рыб.

Ученые Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН совместно с коллегами из Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичёва ДВО РАН продолжают мониторинг акватории Амурского залива. Цель этих работ — проанализировать ситуацию после прохождения тайфунов над южным Приморьем.

Гидрологические параметры воды измеряют по центру Амурского залива — от мыса Красный до горы Приметная.

По словам старшего научного сотрудника ТОИ, кандидата технических наук Александра Лазарюка, 21 августа зондом-профилографом провели съемку на пяти контрольных точках. Она выявила значительное опреснение части акватории Амурского залива. Соленость воды составила 21,5 % при норме в этом районе 24-25%. При этом на поверхности этот показатель составляет 5,5%, у дна — 32%.

«Течение постоянно заносит в залив пресную воду из реки Раздольная. В заливе сохраняется тенденция увеличения площади, на которой соленость воды снижена. Отмечено наличие слоя минимальных значений кислорода у дна», — подчеркнул Александр Лазарюк.

В ННЦМБ, в свою очередь, изучили фитопланктон. Анализ показал изменения в прибрежной зоне, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВО РАН.

«Исследование фитопланктона, проведенное на станции мониторинга, показало наличие высоких количественных показателей микроводорослей. Видовой состав доминирующих видов микроводорослей оказался нетипичным для прибрежного морского региона. Так, доминирующее положение в фитопланктоне занимали мелкие евгленовые водоросли, предположительно пресноводные, принадлежащие к роду Eutreptiella», — рассказал научный сотрудник центра Андрей Бегун.

Он добавил, что для детальной идентификации этой микроводоросли в лаборатории морской микробиоты ННЦМБ будет выделена культура для дальнейшего микроскопического и генетического исследования популяции вида.

Ниже, на глубине 3 и 6 м, где соленость чуть выше, доминируют обычные для этого сезона морские диатомовые водоросли.

«Такой пресный слой воды в Амурском заливе во временном плане у нас отмечается впервые», — заявил Андрей Бегун.

По данным наблюдений от 31 августа, в заливе сохраняется тенденция увеличения площади опреснения, высокие концентрации хлорофилла-а и мутности в поверхностном слое, зафиксировано значительное снижение уровня кислорода в придонном слое.

Аномальный паводок изменил не только цвет воды, но и состав морских организмов в северной части Амурского залива. По результатам наблюдений, которые идут с середины августа, ученые ННЦМБ установили, что представители зоопланктона полностью отсутствовали в поверхностном опресненном слое, и только небольшая их часть еще сохранилась в придонном слое.

Специалисты напомнили, что в пищевой цепочке зоопланктон — это животные, которые потребляют фитопланктон и сами служат кормом для более крупных морских животных. Нынешняя ситуация в заливе вызывает опасения у ученых.

«Сильные градиенты плотности воды, образовавшиеся в результате паводка, могут ограничивать вертикальные перемещения видов зоопланктона из придонного слоя к поверхности моря для питания и размножения в период осеннего пика развития. Как следствие, — в будущем году вероятны низкие количественные показатели зоопланктона, главного компонента питания молоди прибрежных рыб, таких как корюшка, навага и другие», — прокомментировала старший научный сотрудник ННЦМБ Валентина Касьян.

Ученые продолжают наблюдения за ситуацией в акватории залива, чтобы оценить возможные последствия влияния рекордных дождей на морские организмы.

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