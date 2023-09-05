Иваси пополняет промысловую статистику

Отраслевая наука продолжает отслеживать ситуацию на промысле сардины-иваси и скумбрии. По данным на 4 сентября, вылов сардины превысил 127 тыс. тонн. Объемы добычи скумбрии скромнее — около 8,9 тыс. тонн.

Обзор ситуации на пелагической путине еженедельно представляют специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), сообщает корреспондент Fishnews. По информации на 4 сентября, на промысле сардины и скумбрии работало 29 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. В среднем на лову находилось 15 единиц флота. Промысел велся на обширной акватории Южно-Курильской и Северо-Курильской зон от Южно-Курильского пролива до 48° с.ш. на перепаде температуры поверхности океана 10-21°С.

Уловы сардины высокие, максимальный суточный вылов у отдельных судов составил 735 тонн, отметили специалисты. По сравнению с прошлой неделей средний вылов на судо-сутки увеличился и составил 161 тонну. За неделю рыбаки взяли более 17 тыс. тонн иваси.

Уловы скумбрии по-прежнему оцениваются как очень низкие, гораздо меньше объемов 2021-2022 гг. По сравнению с прошлой неделе показатели увеличились у некоторых судов до 25 тонн за сутки, в среднем — 3,8 тонны на судо-сутки. Результат промысла за неделю — 164 тонны.

На 3 сентября вылов сардины составил около 127,9 тыс. тонн, скумбрии — около 8,9 тыс. тонн.

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