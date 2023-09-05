Ценную рыбу не удалось спрятать в багаже

В Ставропольском крае полицейские обнаружили в багажнике междугороднего рейсового автобуса рыб более 87 кг осетровых. По данным правоохранителей, «краснокнижный» товар принадлежал одной из пассажирок.

Автобус, следовавший из Дагестана на Ставрополье, досмотрели на федеральном контрольно-пропускном пункте «Заречный». Как рассказали Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, перевозку нелегального товара пресекли при помощи мобильного инспекционно-досмотрового модуля.

Всего полицейские изъяли 22 рыбины. Экспертиза установила, что осетровых выловили ставными сетями. Ущерб оценили в сумму свыше 2,8 млн рублей.

В отношении пассажирки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ)

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