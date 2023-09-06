Лососевая путина вступает в финальную фазу

К 5 сентября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 572 тыс. тонн. Интенсивность промысла продолжает снижаться, основными районами добычи сейчас являются участки Сахалинской области и Хабаровского края.

Общий результат на 15% выше уровня аналогичного нечетного 2021 г. и почти в 2,5 раза выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В ведомстве напомнили, что первоначальный прогноз — около 512 тыс. тонн — существенно превзойден.

Рыбаки Камчатки освоили почти 487 тыс. тонн лосося (+11,7% к уровню 2021 г.). В регионе еще долавливается кета и идет кижуч — в основном на речных участках. По прогнозам науки, промысел завершится в 20-х числах сентября, любительское и спортивное рыболовство продолжится и в октябре.

В Сахалинской области вылов красной рыбы достиг 42,5 тыс. тонн, на 66% превысив показатель на отчетную дату 2021 г. В регионе хорошо идет кета.

Предприятия Хабаровского края добыли более 25 тыс. тонн — на 14% больше, чем за аналогичный период 2021 г.

В Магаданской области объем вылова достиг 14,5 тыс. тонн (+43% к уровню 2021 г). Путина подходит к своему завершению.

Рыбаки Приморья нарастили показатель до 1,59 тыс. тонн. В 2021 г. компании края поймали 192 тонн, в прошлом году — 700 тонн.

На 4 сентября общая загрузка холодильников рыбопродукцией в Приморском крае составила 79% — на 10% больше, чем на предыдущей неделе. По данным Росрыболовства, на складах находится более 90 тыс. тонн мороженой продукции.

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