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Всего полицейские изъяли 62 туши осетровых. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области

У подозреваемых в краже нашли осетровые «сюрпризы»

В Астраханской области в квартирах троих жителей Наримановского района полицейские обнаружили 62 туши осетровых. Правоохранители нанесли визиты в ходе расследования кражи, подозреваемых задержали при силовой поддержке спецназа.

«Один из задержанных, 38-летний злостный рецидивист, ранее был многократно судим за уклонение от применения ограничительных мер, нарушение неприкосновенности жилища, угрозу убийством, а также дачу заведомо ложных показаний», — рассказали Fishnews в пресс-службе регионального УМВД России.

Полиция проводит проверку по факту обнаружения нелегального товара. Правоохранители напомнили, что в соответствии со статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов) подозреваемым грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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Fishnews

  • Всего полицейские изъяли 62 туши осетровых. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области
  • «Краснокнижную» рыбу обнаружили на трех квартирах. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области
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