Рыбные запасы Верх-Невейского водохранилища будут пополнять

В Верх-Нейвинское водохранилище в Свердловской области планируется выпустить молодь сазана — это станет первым зарыблением водоема за десятилетие. Его новых жильцов вырастил Зеленоборский рыборазводный завод Нижне-Обского филиала Главрыбвода.

За текущий год на заводе выращено более 750 тыс. экземпляров сазана, которых отправят в водоемы Свердловской и Челябинской областей, рассказали Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

Реализацией масштабного проекта по выпуску водных биоресурсов в Верх-Нейвинское водохранилище занимаются Уральский электрохимический комбинат и МУП «Водоканал». Проведены гидробиологические исследования акватории водохранилища, анализ влияния водозаборов УЭХК на водные биоресурсы, его эффективность, изучена кормовая база, зоопланктон, бентос водоема.

Главная задача после зарыбления — сберечь достигнутое биоразнообразие, не позволяя браконьерам вести свою деятельность, подчеркнули в теруправлении.

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