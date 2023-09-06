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Работы с использованием БПЛА на нерестилищах летней кеты в бассейне Амура. Фото пресс-службы ХабаровскНИРО

Хабаровские ученые оценили ситуацию с летней кетой

Число производителей летней кеты на нерестилищах в бассейне Амура, по данным ХабаровскНИРО, растет. Меры регулирования, которые используются для сохранения ресурса, эффективны, полагают в филиале.

Для сохранения кеты в бассейне Амура в последние годы предусматриваются различные меры регулирования. Последние три года вводится запрет на вылов летней кеты.

Специалисты отмечали положительные тенденции в состоянии запасов летней расы на реке, в том числе в расширении нерестового ареала.

Для оценки состояния популяции летней кеты в бассейне Амура в течение всего нерестового хода специалисты собирают статистический и биологический материал в режиме научно-исследовательских работ. Сотрудники ХабаровскНИРО отслеживают нерестовый ход на двух участках: в реке Амур, в 100 км от устья и в бассейне реки Амгунь традиционными методами — фиксируя улов на усилие научных сетей. По данным контрольных научных работ, летняя кета мигрировала в бассейне Амура с начала июля и до конца августа.

Параллельно с традиционными учетами с прошлого года внедряются современных инструментальный метод, с применением гидроакустического комплекса NetCor-3.

При обследовании нерестилищ используются беспилотные летательные аппараты. В этом году проведены десятки полетных миссий, отснято почти 10 тыс. аэрофотоснимков на нерестилищах летней кеты и горбуши как в бассейне Амура, так и в Амурском лимане, рассказали Fishnews в пресс-службе ХабаровскНИРО.

Выполненные работы подтверждают, что меры регулирования эффективны, считают в филиале. Количество производителей на нерестилищах летней кеты в бассейне Амура, по данным ученых, растет. Суммарная численность летней кеты в 2023 г. составляет около 1,2–1,5 млн рыб. При этом минимальный показатель был отмечен в 2018 г. и составлял 0,56 млн рыб.

Специалистам предстоит провести тщательный анализ и подготовить итоговый доклад на заседание Дальневосточного научно-промыслового совета — об эффективности принимаемых мер регулирования промысла тихоокеанских лососей в бассейне Амура с 2018 по 2023 гг. и перспективам их промысла.

«Обоснованно полагаем, что в отношении летней кеты жесткие меры регулирования необходимо сохранять на ближайшие годы», — резюмировали в ХабаровскНИРО.

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  • Работы с использованием БПЛА на нерестилищах летней кеты в бассейне Амура. Фото пресс-службы ХабаровскНИРО
  • Изменение нерестового ареала летней кеты в реке Амур. Изображение предоставлено пресс-службой ХабаровскНИРО
  • Динамика миграции летней кеты по данным гидроакустического комплекса NetCor-3. Изображение предоставлено пресс-службой ХабаровскНИРО
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