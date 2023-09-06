Ученые США дали прогноз по нерке на будущий год

Институт исследования рыболовства Вашингтонского университета дал предварительный прогноз хода нерки в Бристольском заливе на 2024 г. Специалисты предполагают, что в залив придет 38,9 млн лососей, а общий вылов составит 26,4 млн штук.

Согласно опубликованному докладу, средний прогнозируемый вес нерки составит 5,5 фунта (2,5 кг), сообщает корреспондент Fishnews. Таким образом общий вес улова должен быть около 145,1 млн фунтов (примерно 65,8 тыс. тонн).

Прогноз института базируется на данных департамента рыболовства и охоты штата Аляска. Эту информацию обработали с использованием динамической линейной модели, созданной специалистами Вашингтонского университета и Аляскинского университета в Фэрбенксе.

Спрогнозированное количество нерки на 32% меньше среднего за 10-летний период с 2013 до 2022 гг. и на 19% уступает среднему объему за 20 лет.

По данным издания PR Newswire, к концу июля в Бристольском заливе рыбаки добыли 38 млн нерок, превысив первоначальный прогноз ученых в 37 млн особей. Улов вошел в пятерку самых многочисленных за последние пять лет, хотя и ниже рекордного прошлогоднего показателя в 60,1 млн нерок.

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