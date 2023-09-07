Российские суда и холодильники пополнили список экспортеров в КНР
Еще 12 объектов зарегистрированы в китайской электронной системе CIFER для поставок рыбной продукции. Это суда и холодильные склады.
Список объектов, которые получили регистрацию от китайской стороны, приводит российской Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.
Перерабатывающие суда:
«Ахтиар», ООО Рыбокомбинат «Островной»;
«Опал», ООО «Дальтрансфлот»;
«Касима Мару № 8», ООО «Приморская рыболовная компания»;
«Комарно», АО «Севрыбкомфлот».
Рыболовные суда:
«Нивенское», АО «Рыбопромышленная компания «РЫБФЛОТ-ФОР»;
«В.Джапаридзе», АО «Рыбопромышленная компания «РЫБФЛОТ-ФОР»;
«Карелия», ООО «Пелагика»;
«Куршская коса», ООО «Морская звезда»;
«Лира» ООО «Морская звезда».
Холодильные склады:
ООО «Морской порт в бухте Троицы»;
ООО «Севрыбсбыт»
Транспортное судно — «Прогресс», ООО «Трансреффлот».
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