Российские суда и холодильники пополнили список экспортеров в КНР

Еще 12 объектов зарегистрированы в китайской электронной системе CIFER для поставок рыбной продукции. Это суда и холодильные склады.

Список объектов, которые получили регистрацию от китайской стороны, приводит российской Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Перерабатывающие суда:

«Ахтиар», ООО Рыбокомбинат «Островной»;

«Опал», ООО «Дальтрансфлот»;

«Касима Мару № 8», ООО «Приморская рыболовная компания»;

«Комарно», АО «Севрыбкомфлот».

Рыболовные суда:

«Нивенское», АО «Рыбопромышленная компания «РЫБФЛОТ-ФОР»;

«В.Джапаридзе», АО «Рыбопромышленная компания «РЫБФЛОТ-ФОР»;

«Карелия», ООО «Пелагика»;

«Куршская коса», ООО «Морская звезда»;

«Лира» ООО «Морская звезда».

Холодильные склады:

ООО «Морской порт в бухте Троицы»;

ООО «Севрыбсбыт»

Транспортное судно — «Прогресс», ООО «Трансреффлот».

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