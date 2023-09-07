Карманы браконьеров Приморского края облегчают штрафами

В Приморском крае с начала года на нарушителей рыбоохранного законодательства наложили штрафных санкций на 3,15 млн рублей. Из них в казну уже взыскано 2,04 млн рублей.

Инспекторы Приморского территориального управления Росрыболовства в ходе рейдов выявили и привлекли к административной ответственности 1912 браконьеров и других нарушителей рыбоохранного законодательства, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ.

По его информации, изъята продукция незаконного промысла и около 900 орудий лова. В том числе 594 сети общей длиной около 17 км.

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