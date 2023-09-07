Новые аквафермы могут появиться в Костромской области

В Костромской области на конкурс выставили два участка под аквакультуру на водохранилищах. Заявки принимаются до 8 октября.

Торги организует Московско-Окское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, первый рыбоводный участок площадью 8,164 га расположен на Горьковском водохранилище. Он предназначен только для индустриальной аквакультуры.

Второй РВУ находится на малом водохранилище, озере Зеркальном. Площадь участка — 3,05 га. На нем предусмотрено осуществление пастбищной или индустриальной аквакультуры.

Критерии оценки и сопоставления заявок: объемы выращивания объектов аквакультуры за последние четыре года, планируемый объем выращивания и изъятия объектов аквакультуры, а также предлагаемый размер платы за предоставление участка.

Конкурс планируют провести 11 октября в Москве. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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