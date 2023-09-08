Российские уловы приближаются к 4 млн тонн

Отечественные предприятия к 6 сентября добыли более 3,85 млн тонн рыбы и морепродуктов, на 12,5% превысив уровень прошлого года. В Дальневосточном бассейне объем вылова увеличился на 17% и достиг 2,9 млн тонн.

В Северном бассейне рыбаки освоили 344,3 тыс. тонн водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Западном бассейне объем добычи вырос на 9,5% по сравнению с отчетным показателем прошлого года и достиг 57,5 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне наловили 57,5 тыс. тонн ВБР (+15,2%).

В Азово-Черноморском бассейне поймали 28,8 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 395,6 тыс. тонн. Это почти на 8,8% выше уровня 2022 г.

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