Для рыбацких лодок и катеров обновили правила регистрации

Начали действовать новые правила государственной регистрации маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Изменения касаются, в частности, исключения плавсредств из реестра ГИМС и замены двигателей на подвесные моторы.

Приказ МЧС России от 27 июля 2023 № 777 «Об утверждении Правил государственной регистрации маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, и формы судового билета» вступил в силу с 8 сентября. Отменены прежние требования, действовавшие с 2021 г.

По новым правилам исключить судно из реестра ГИМС МЧС России можно по заявлению владельца, если вес плавсредства менее 200 кг и мощность двигателя менее 8 кВт. «Также стало возможно исключить стационарный двигатель маломерного судна и заменить его на подвесные моторы», — рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

Старые идентификационные номера маломерных судов заменятся новыми при перерегистрации права собственности. Перечень кодов регионов дополнили новые субъекты РФ.

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