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Гендиректор Агентства регионального развития Максим ЗАБОРСКИЙ, презентуя возможности Поморья, остановился и на рыбной отрасли

Потенциал Поморья презентовали на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме представляют возможности не только ДФО, но и Арктической зоны России. Инвестиционные возможности Архангельской области презентовали на стенде Минвостокразвития в первый день ВЭФ.

«Край лесной индустрии, рыбной промышленности, космонавтики, судостроения и северные морские ворота России», — так Архангельскую область представили во время презентации на ВЭФ.

На регион делают ставку как на возможный крупнейший логистический хаб страны. Среди преимуществ Архангельской области — близость к Северному морскому пути и богатство ресурсной базы, отметила и.о. министра экономического развития, промышленности и науки региона Евгения Шелюк.

Как сообщает корреспондент Fishnews, среди перспективных направлений для области выделены логистическая сфера, судостроение и судоремонт, лесопромышленный комплекс. Гендиректор Агентства регионального развития Максим Заборский, презентуя возможности Поморья, остановился и на рыбной отрасли.

«Сегодня у нас работают основные крупные предприятия, модернизируют флот», — отметил руководитель агентства. Он рассказал, что со стороны рыбодобывающих предприятий также есть запрос на развитие в регионе судоремонта.

Промышленность Архангельской области осваивает не только рыбу и морепродукты: в регионе задействовано и такое направление, как переработка водорослей. «У нас один сильнейших в России водорослевых комбинатов», — подчеркнул гендиректор агентства.

На долю Архангельской области приходится более 11% вылова всего Северного бассейна. Инвестиции в 2022 г. составили 5,8 млрд рублей.

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