Наука оценит запасы моллюсков в Черном море

Ученые АзНИИРХ исследуют моллюсков в прибрежье северо-восточной части Черного моря. Объектами мониторинга станут как промысловые виды — рапана и мидия, так и потенциально промысловые — скафарка, мия, тихоокеанская устрица и хамелея.

Десятидневная экспедиция проходит на катере «Тайфун». В ней принимают участие сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО, а также представитель государственного природного заповедника «Утриш».

Цель исследований — оценить состояние популяций, структуру и величину запасов моллюсков и сопутствующих видов. Как рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, планируется сделать 8 разрезов (16 станций) на глубинах 5-10 м в шельфовой зоне.

Собранные материалы и пробы доставят в лаборатории филиала для анализа и камеральной обработки.

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