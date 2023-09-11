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Концепт-проект пульта управления рыболовным судном

Курс навстречу рыбакам

Российским производителям по силам закрыть потребности рыбаков в сфере оборудования для навигации, связи, судовых систем контроля и управления. К такому выводу пришли представители концерна «Аврора» по итогам серии встреч на Дальнем Востоке.

Сотрудничество с предприятиями рыбной промышленности — одно из приоритетных направлений для санкт-петербургского концерна «НПО „Аврора“», занимающего лидирующие позиции на российском рынке гражданского приборостроения. Год назад на выставке Seafood Expo Russia концерн показал концепт-проект современного пульта управления рыболовным судном. А в конце мая представители «Авроры» провели ряд встреч на Дальнем Востоке с предприятиями рыбной отрасли, в числе которых камчатский РК имени В.И. Ленина, «Антей», «Дальрыба», «Магаданрыба», «Русский краб».

«Это была очень интересная поездка. Мы пообщались с руководителями и специалистами рыбодобывающих компаний, посетили промысловые суда, посмотрели, какое оборудование там установлено, и обсудили возможности замены в том числе импортных систем и узлов на нашу продукцию», — поделился впечатлениями с журналом «Fishnews — Новости рыболовства» директор научно-производственного центра «Автоматизация гражданских судов» Роман Петров.

Интерес оказался взаимным: по результатам дальневосточного турне концерн получил запросы на поставку отечественных систем управления судами, ловом, навигационного, рыбопоискового и радиооборудования. В реализации программы импортозамещения помимо «Авроры» участвуют и другие предприятия Корпорации морского приборостроения. Они разрабатывают оборудование, российских аналогов которому на рынке нет. Это судовые радиолокационные станции, электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС), авторулевой, лаги, система управления тралом, эхолоты и многое другое. Некоторые виды оборудования рыбаки могут опробовать уже в ближайшее время.

«Например, с одной из компаний мы договорились об установке на судах-креветколовах наших авторулевых в качестве дублирующей системы, — озвучил планы представитель концерна. — Судовладелец таким образом сможет протестировать оборудование в рабочей обстановке. Это наша собственная разработка, полностью отечественная».

В свете изменений на рынке судового оборудования руководство концерна уделяет большое внимание вопросам сервисного обслуживания. В составе «Авроры» создано и функционирует подразделение, отвечающее за модернизацию и техническое обслуживание гражданских судов различного назначения. Общение с дальневосточными рыбаками высветило высокую востребованность такого рода услуг.

«В переговорах участвовали и наши дочерние компании, которые осуществляют обслуживание судов, например, на Дальнем Востоке это «Варяг-Техсервис». По результатам поездки они тоже получили предложения по своему профилю. Причем речь шла не только о строительстве новых судов с отечественными комплектующими, но и о решении проблем с обслуживанием и заменой оборудования на уже существующем флоте», — уточнил Роман Петров.

Представительства концерна по ремонту и обслуживанию судов открыты во Владивостоке, на Камчатке, в Мурманске, Калининграде и на Черном море. «Аврора» также готова предложить рыбакам удаленную диагностику оборудования — преимущества этой услуги уже оценили нефтяники. Инженеры концерна могут дистанционно мониторить работу судовых систем и в случае отклонения показателей дадут рекомендации или, к примеру, оперативно закажут запчасти или расходники в рамках сервисного обслуживания.

«В целом поездка на Дальний Восток показала, что важно работать в том числе над узнаваемостью нашей продукции, — подвел итоги Роман Петров. — Во многих сегментах наш концерн хорошо известен, но доверие рыбаков нам еще предстоит заслужить. Поэтому планируем плотнее общаться с судовладельцами, больше рассказывать о наших возможностях, приглашать на производство и активнее участвовать в отраслевых мероприятиях».

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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