НЦБРП: В зоне риска 137 экспортеров рыбопродукции в Китай

У российских поставщиков рыбы и морепродуктов остается всего полтора месяца для регистрации в китайской системе CIFER. Потерять право экспорта в КНР рискуют в общей сложности 137 судов и перерабатывающих предприятий.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) напоминает экспортерам, заинтересованным в работе с китайским рынком, о необходимости продлить регистрацию в системе CIFER. Подать заявку на продление можно до 29 октября.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП, в настоящее время список рыбоперерабатывающих предприятий и судов, не приступивших к процессу подачи заявок на модификацию и продление регистрации в CIFER, насчитывает 137 хозяйствующих субъектов. Все они рискуют потерять право экспорта рыбопродукции, поскольку Главное таможенное управление КНР аннулирует регистрацию поставщиков, данных которых не будут внесены в систему.

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