Организаторы рыбалки на Сахалине и Курилах смогут побороться за участки

В Сахалинской области на конкурс выставили семь речных и морских участков для организации любительского рыболовства. Заявки можно подавать до 9 октября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки находятся в Александровск-Сахалинском, Поронайском, Углегорском, Ногликском, Симрныховском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах. Площади этих акваторий — от 5 до 225 га.

Критериями оценки заявок для участников, уже имеющих опыт организации любительской рыбалки, станут стоимость объектов соответствующей инфраструктуры, среднее число работников, трудящихся в этой сфере в последний год, количество выданных путевок.

Критерии для новичков — размер предлагаемой платы, проект бизнес-плана по созданию инфраструктуры и предполагаемая средняя численность работников на участке.

Рассмотрение заявок запланировано на 24 октября, их оценка и сопоставление — на 27 октября. С победителями заключат договоры на 20 лет.

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