Биотехнологии могут дать второй шанс морской корове

Предприниматель Сергей Бачин сообщил на полях ВЭФ, что открыл фонд для воссоздания стеллеровой коровы — морского млекопитающего, полностью истребленного более 250 лет назад. Для этого предполагается использовать современные биотехнологии.

О своей идее гендиректор компании «Васта Дискавери» (зарегистрирована в Подмосковье, занимается в том числе инвестициями в туристическую инфраструктуру Дальнего Востока) Сергей Бачин рассказал на тематической сессии «Острова России. Уникальные возможности развития».

Предприниматель отметил, что в настоящее время генетики сразу нескольких стран работают над клонированием некоторых исчезнувших видов животных — мамонтов, странствующего голубя и других. «И мы выступили с инициативой возродить стеллерову корову. Я создал фонд, мы инвестируем и начинаем догонять и, мне кажется, еще перегоним их», — рассказал Сергей Бачин.

По его словам, генный материал стеллеровой коровы сохранился лучше, чем у «конкурирующих» видов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы проводим экспедиции на Командорские острова, на курильском Парамушире нашли останки и черепа этих коров. Я не знаю, сколько лет на это уйдет, точно больше 10, но, я думаю, участием в возрождении этой коровы мы привлечем дополнительный интерес к Курильским островам, туристам будет интересно приезжать сюда и знакомиться с этими замечательными животными», — заключил гендиректор компании.

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