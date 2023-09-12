Наказание за контрабанду ценных гидробионтов собираются смягчить

Правительство внесло в Госдуму законопроект, переводящий из категории тяжких преступлений в среднюю незаконное перемещение через границу стратегически важных товаров, особо ценных водных биоресурсов.

Согласно поправкам, изменения предлагается внести в статью 226.1 УК РФ — о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей и особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. В пояснительной записке говорится, что отнесение соответствующих преступлений к категории тяжких обусловлено незаконным перемещением предметов преступления, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения: ядов, взрывчатки, огнестрельного оружия, радиоактивных веществ и пр.

В то же время контрабанда ряда товаров, в том числе особо ценных ВБР, не представляет угрозу для жизни и здоровья людей и в первую очередь связана с получением коммерческой выгоды, отмечают авторы законопроекта. Предлагается разграничить степень ответственности в зависимости от предмета преступления, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется изложить в новой редакции части 1 статьи 226.1 УК РФ, дополнить ее новой частью 1.1. Также будут внесены некоторые корреспондирующие изменения в частях 2 и 3 этой статьи.

«Предусмотрено некоторое смягчение ответственности по сравнению с действующими нормами в части исключения нижнего предела лишения свободы (от трех лет) и закрепления положений о возможности применения принудительных работ на срок до пяти лет», — обращают внимание авторы поправок.

Кроме того, предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс: наделить таможенные и пограничные органы правом предварительного расследования преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1. Отмечено, что таможенники и так фактически расследуют значительную часть соответствующих противоправных деяний. Таким образом планируется снизить нагрузку на следственные подразделения других правоохранительных органов.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 апреля 2024 г.

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