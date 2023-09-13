Статистика лососевой путины: рыбаки взяли больше 580 тыс. тонн

К 10 сентября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 580 тыс. тонн. Это выше показателей за аналогичный период и 2022 г., и 2021 г.

Уловы горбуши к концу первой декады сентября составили 477,8 тыс. тонн. Кеты добыто 52,6 тыс. тонн, осень — традиционно время активного промысла этого вида лососей. Нерки поймали около 37 тыс. тонн. Вылов кижуча превысил 12,4 тыс. тонн — ученые отмечают, что объемы добычи этого объекта выше показателя за тот же период прошлого года. Чавычи освоено 480 тонн, симы — 29 тонн.

Рыбаки Камчатского края на отчетную дату добыли более 489 тыс. тонн, в том числе около 420 тыс. тонн горбуши, 35 тыс. тонн нерки, 23 тыс. тонн кеты. Кижуча выловлено более 10,5 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

В Сахалинской области «красная» путина обеспечивал уловы более чем в 47 тыс. тонн. Горбуши освоено около 34 тыс. тонн, кеты — 10,9 тыс. тонн.

Хабаровский край поймал более 26,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Здесь первое место по объемам занимает кета — порядка 16 тыс. тонн. Горбуши выловлено около 9 тыс. тонн, кижуча — порядка 1 тыс. тонн.

Вылов Магаданской области составил более 14,5 тыс. тонн, включая порядка 12,9 тыс. тонн горбуши и 1,6 тыс. тонн кеты.

Общий показатель Приморского края на путине — около 1,6 тыс. тонн, Чукотского автономного округа — около 1,3 тыс. тонн.

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