Новости
К 10 сентября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 580 тыс. тонн

Статистика лососевой путины: рыбаки взяли больше 580 тыс. тонн

К 10 сентября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 580 тыс. тонн. Это выше показателей за аналогичный период и 2022 г., и 2021 г.

Уловы горбуши к концу первой декады сентября составили 477,8 тыс. тонн. Кеты добыто 52,6 тыс. тонн, осень — традиционно время активного промысла этого вида лососей. Нерки поймали около 37 тыс. тонн. Вылов кижуча превысил 12,4 тыс. тонн — ученые отмечают, что объемы добычи этого объекта выше показателя за тот же период прошлого года. Чавычи освоено 480 тонн, симы — 29 тонн.

Рыбаки Камчатского края на отчетную дату добыли более 489 тыс. тонн, в том числе около 420 тыс. тонн горбуши, 35 тыс. тонн нерки, 23 тыс. тонн кеты. Кижуча выловлено более 10,5 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

В Сахалинской области «красная» путина обеспечивал уловы более чем в 47 тыс. тонн. Горбуши освоено около 34 тыс. тонн, кеты — 10,9 тыс. тонн.

Хабаровский край поймал более 26,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Здесь первое место по объемам занимает кета — порядка 16 тыс. тонн. Горбуши выловлено около 9 тыс. тонн, кижуча — порядка 1 тыс. тонн.

Вылов Магаданской области составил более 14,5 тыс. тонн, включая порядка 12,9 тыс. тонн горбуши и 1,6 тыс. тонн кеты.

Общий показатель Приморского края на путине — около 1,6 тыс. тонн, Чукотского автономного округа — около 1,3 тыс. тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккижучмагаданская область
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий Лимаренко

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Мы сделали огромный рывок в береговой переработке

Генеральный директор компании «Морское снабжение»

Генеральный директор компании «Морское снабжение»

Геннадий СЮМАКОВ

Главное в орудиях лова — качество и надежность

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Предприятия Сахалина и Курил стремятся максимально эффективно осваивать ресурсы

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий Соколов

Прогнозируем рост индустриальной аквакультуры

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

Юлия Братенькова

В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

Все материалы

Крупным планом

В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

Курс навстречу рыбакам

Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

Новые принципы распределения рыболовных участков распространяются и на добычу лососей

Рыбаков ждут большие перемены по участкам

Фестиваль Ульджин

От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

События

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.