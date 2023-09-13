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Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в РФ рыбопродукции белорусского производственного цеха

Рыбозаводу Белоруссии закрыли доступ на российский рынок

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в РФ рыбопродукции белорусского производственного цеха. По данным ведомства, предприятие в очередной раз попалось на ввозе товаров из сырья неизвестного происхождения.

Ранее Россельхознадзор проинформировал департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии о выявленных у ООО «РитМарк» нарушениях. Компания экспортировала в Россию лососевую рыбопродукцию, изготовленную из сырья, которое поступило в республику из Дании. Датское компетентное ведомство подлинность выданных ветеринарных сертификатов не подтвердило, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

По его данным, всего с июня по август 6 из 11 ввезенных партий попались с поддельными документами. Российское ветеринарное ведомство попросило белорусских коллег провести проверку в отношении производственного цеха и принять меры по недопущению нелегальных поставок в РФ.

Тем не менее 9 сентября вновь была ввезена рыбопродукция, выработанная производственным цехом «РитМарк». Партия следовала в адрес российского получателя в Московской области.

«Учитывая, что предприятие продолжает при переработке использовать сырье неизвестного происхождения и поставлять в дальнейшем продукцию в Россию, тем самым нарушая требования технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», Россельхознадзор принял решение ввести в отношении производственного цеха ООО «РитМарк» временные ограничения на поставки рыбопродукции на территорию РФ», — резюмировали в пресс-службе.

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