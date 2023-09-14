Уловы российских рыбаков почти достигли 4 млн тонн

С начала года российские освоили более 3,95 млн тонн водных биоресурсов. Три четверти уловов приходится на дальневосточные моря. Рост объемов добычи также отмечается на Балтике, в Каспийском море и в бассейне Волги.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, к 13 сентября вылов водных биоресурсов российскими пользователями превысил 3,95 млн тонн. Это на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Основные объемы добычи традиционно обеспечивает Дальневосточный бассейн, где уловы уже превысили 3 млн тонн, что почти на 17% больше, чем годом ранее. Во втором по объемам вылова бассейне — Северном — предприятия освоили 353,2 тыс. тонн рыбы.

Растут уловы — на 9,5% — в Западном бассейне, где добыто 58,1 тыс. тонн. По Волжско-Каспийскому бассейну динамика также положительная, вылов достиг 57,5 тыс. тонн — на 15% больше показателей 2022 г. На счету рыбаков Азово-Черноморского бассейна 29,7 тыс. тонн водных биоресурсов.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда выловили 406,8 тыс. тонн рыбы и морепродуктов — почти на 9% больше, чем год назад.

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