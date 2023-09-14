Дания готовится использовать дроны для мониторинга промысла

Власти Дании несколько месяцев испытывали беспилотный летательный аппарат на способность к мониторингу рыболовства. С помощью БПЛА предполагается собирать информацию, например, о выбросе уловов или промысле в запретных зонах.

Координатор датского Агентства по рыболовству Лона Агатон Йенсен (Lone Agathon Jensen) рассказал, что сейчас для мониторинга рыбацкого флота используется ряд спутниковых систем, определяющих координаты судов. Однако этим летом были проведены испытания возможностей дрона Textron Aerosonde по сбору дополнительной информации о деятельности промысловых судов, пишет датский портал Fisker Forum.

Испытываемая модель дрона имеет длину 370 см и вес 36 кг. Беспилотник запускают с помощью катапульты, а после завершения задания он приземляется в специальную сеть. БПЛА может вести наблюдение на расстоянии до 140 км от побережья и имеет запас энергии примерно на 9 часов работы, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам Лона Агатона Йенсена, с помощью дрона можно быстро проверить и задокументировать незаконное выбрасывание рыбы или промысел в запретных зонах. Скорость беспилотника позволяет добраться до судна сравнительно быстро, утверждает чиновник.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews