Крымский дельфинарий зарыбил реку на Кубани

По требованию прокурора дельфинарий в Коктебеле зарыбил черноморским лососем реку в Краснодарском крае. Всего выпущено более 2 тыс. мальков.

Для своей работы дельфинарий использует акваторию в Черном море вблизи поселка Коктебель. Условия согласования деятельности предусматривают обязанность выпуска в водные объекты Азовско-Черноморского бассейна более 2 тыс. экземпляров рыбной молоди.

Проверка природоохранной прокуратуры показала, что эти требования не выполнены. Поэтому прокурор направил руководителю предприятия соответствующее представление.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, дельфинарий согласился с требованием. Он заключил договор со специализированным учреждением и осуществил выпуск лосося в реку Мзымта в полном объеме.

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