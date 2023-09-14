Карелия подсчитала уловы с начала года

В Республике Карелия подвели итоги работы рыбодобывающих компаний региона за январь-август. Предприятия добыли 86,9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, на 5 тыс. тонн превысив уровень прошлого года.

В Баренцевом море и Атлантическом океане выловлено 84,6 тыс. тонн, в том числе 33,6 тыс. тонн путассу, 30,4 тыс. тонн трески и пикши, 12,5 тыс. тонн скумбрии, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Промысел на Белом море принес 1,3 тыс. тонн: 0,9 тыс. тонн водорослей и 0,4 тыс. тонн рыбы.

На внутренних водоемах региона поймали 1 тыс. тонн пресноводной рыбы. При этом наибольший удельный вес заняли корюшка и ряпушка — в совокупности 0,5 тыс. тонн.

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