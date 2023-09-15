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В Бурятии пресекли незаконную перевозку 150 кг байкальского омуля. Фото пресс-службы регионального МВД

Полтора центнера омуля перехватили в Бурятии

В Республике Бурятия сотрудники Госавтоинспекции пресекли незаконную перевозку 150 кг байкальского омуля. По данным правоохранителей, нанесенный ущерб составил около 1,5 млн рублей.

Машину остановили в Кабанском районе на автодороге «Тресково — Шергино — Оймур» в рамках операции «Путина». В багажнике полицейские обнаружили пять мешков, в которых находились в общей сложности 203 омуля, при этом документов на перевозимый товар не было, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального МВД.

Водитель заявил, что купил рыбу у неизвестного продавца для личного потребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в незаконной добыче и сбыте байкальского эндемика. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов с причинением особо крупного ущерба).

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Fishnews

  • В Бурятии пресекли незаконную перевозку 150 кг байкальского омуля. Фото пресс-службы регионального МВД
  • В багажнике автомобиля нашли пять мешком с омулем. Фото пресс-службы регионального МВД
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