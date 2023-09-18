В Ленобласти подобрали озеро под пастбищную аквакультуру

В Ленинградской области объявлен аукцион на участок, предназначенный для пастбищного рыбоводства. Заявки принимаются до 16 октября.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, разыгрывается озеро Малиновское в Выборгском районе. Площадь участка — 29,9 га (вся акватория водоема).

Стартовая цена лота составляет 76,5 тыс. рублей. Торги предполагается провести 26 октября в Санкт-Петербурге. РВУ предоставляется на восемь лет на условиях совместного водопользования.

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