На северо-востоке Сахалина подготовили два рыболовных участка для КМНС

В Сахалинской области объявлен конкурс на два участка для традиционного лова представителями коренных малочисленных народов. Заявки принимаются до 20 октября — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, оба РЛУ расположены в Ногликском районе — в заливах Ныйский и Чайво. Площади участков — 158 и 153 га.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения «традиционных» квот, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя. Акватории предоставят победителям на 20 лет.

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