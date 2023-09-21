Редкому киту помогут долларом

Администрация президента США Джо Байдена сообщила о выделении 82 млн долларов для спасения североатлантического гладкого кита, находящегося под угрозой исчезновения.

Из выделенных средств 36 млн долларов планируется потратить на гидроакустический мониторинг и моделирование. Еще 20 млн будут использованы для развития технологий обнаружения китов, чтобы предотвращать их столкновения с судами. Кроме того, 18 млн долларов пойдут на разработку специализированного промыслового вооружения, а 5 млн долларов — на обеспечение соблюдения профильного законодательства, пишет портал Seafood Source.

Североатлантические гладкие киты находятся под угрозой исчезновения, сообщает корреспондент Fishnews. В настоящий момент осталось всего около 340 этих животных. Двумя главными угрозами для их существования, по мнению Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), являются запутывание в рыболовных сетях и столкновения с судами.

По словам министра торговли Соединенных Штатов Джины Раймондо (Gina Raimondo), выделенное финансирование позволит NOAA добиться решающих успехов в работе по спасению вида. «Мы делаем разумные инвестиции — краеугольный камень «байденомики» — для преодоления кризиса, с которым сталкиваются эти киты», — заявила глава министерства.

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