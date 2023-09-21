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Специалисты ВНИРО исследуют популяции семги и кумжи в реке Андома. Фото пресс-службы ГосНИОРХ

Наука оценит популяции семги и кумжи на Вологодчине

В Вологодской области специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии исследуют популяции лососевых в реке Андома и ее притоках. Объектами внимания ученых стали атлантический лосось и кумжа.

В экспедиции приняли участие ихтиологи Санкт-Петербургского (ГосНИОРХ имени Л.С. Берга) и Вологодского (ВологодНИРО) филиалов института.

Ученые отловили и проанализировали молодь атлантического лосося и кумжи. После промеров и взятия проб чешуи (для определения возрастного состава) всю рыбу вернули обратно в реку.

Отмечено, что исследуемые виды занесены в Красную книгу РФ, поэтому экспедиция проводилась по разрешению Росприроднадзора. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ГосНИОРХ, при выполнении работ присутствовали рыбинспекторы и представители областного департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Сейчас ученые анализируют собранные материалы в лаборатории. Обработка полученных данных позволит выяснить особенности биологии лососевых и оценить динамику изменения численности их природных популяций.

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Fishnews

  • Специалисты ВНИРО исследуют популяции семги и кумжи в реке Андома. Фото пресс-службы ГосНИОРХ
  • Собранные данные и образцы чешуи отправили в лаборатории. Фото пресс-службы ГосНИОРХ
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    НазадМетки: лосось
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