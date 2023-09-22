Рыбаки Приморья продолжают работать на кете

Предприятия Приморского края, которые за время путины выловили почти 50 тонн кеты, продолжат промысел до 10 октября. На две недели позже закончат лов представители коренных народов, которые 21 сентября только открыли лососевый сезон.

В Приморье рыбаки пока освоили около 20% рекомендованного к вылову объема кеты в Тернейском муниципальном округе. «С начала промысла из 240 тонн выловлено 49 тонн этого лосося. Во время тайфунов было несколько штормов, но в целом промысловая обстановка нормальная, среднесуточный улов составляет около четырех тонн», — рассказал руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.

Промышленный лов кеты в крае продлится до 10 октября, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья. Коренные малочисленные народы Севера могут ловить лосося в Ольгинском и Лазовском муниципальных округах с 21 сентября по 25 октября.

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