Право на промысел в водохранилищах Прикамья разыграют на торгах

В Пермском крае на аукцион выставлены 13 долей квот для промышленного рыболовства на Камском и Воткинском водохранилищах. Заявки принимаются до 3 ноября.

Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, на Камском водохранилище предлагается три доли квот судака (суммарно в физическом объеме в 2023 г. они составили 4 тонны), три доли квот леща (4 тонны), три доли квот щуки (3 тонны) и одна — сома (3 тонны). Для добычи на Воткинском водохранилище разыгрываются по одной доле судака (0,6 тонны), щуки (0,7 тонны) и леща (0,3 тонны).

Стартовые цены лотов — от 445 рублей до 36,1 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 15-16 ноября в Самаре. С победителями заключат договоры до 31 декабря 2033 г.

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