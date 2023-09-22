Утилизацию конфискованной рыбы предлагают доверить собакам

В Камчатском крае подготовили законопроект: отдавать конфискованную рыбопродукцию в приюты и питомники ездовых собак. Эту инициативу рассмотрят на предстоящей сессии регионального заксобрания.

Поправки в федеральный закон «О рыболовстве» разработало правительство края при участии комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности заксобрания Камчатки.

Председатель комитета Оксана Герасимова сообщила, что депутаты — члены комитета поддержали законодательную инициативу и рекомендовали одобрить ее на ближайшей сессии.

Предлагается конфискованную продукцию, которую можно использовать в качестве корма для животных, безвозмездно передавать в приюты для бездомных животных и питомники ездовых собак, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального парламента.

Закон планируется принять в качестве эксперимента на территории Камчатки с ограниченным сроком действия — с 1 января 2024 г. по 1 октября 2026 г.

Вопрос вошел в повестку 24-й сессии законодательного собрания Камчатского края. Если инициатива будет поддержана, то парламент региона направит проект федерального закона в Госдуму.

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