Южная Корея готовит свою «регуляторную гильотину» для рыбной отрасли

Правительство Республики Кореи намерено в ближайшие годы модернизировать систему управления рыбным хозяйством. Планируются радикальное сокращение количества регулирующих нормативных правовых актов, реформа системы квот и другие мероприятия.

Во-первых, чиновники намерены к 2027 г. вдвое сократить число НПА, регулирующих промысел, сейчас их более 1,5 тысячи. Во-вторых, к этому же сроку предполагается введение системы распределения квот по отдельным судам (сейчас лимиты распределяется между ассоциациями). В этом чиновники видят возможность заместить многочисленные правила, касающихся периодов запрета на промысел, ограничений в размере судна, способа вылова и т.д., сообщает корреспондент Fishnews

По данным южнокорейских СМИ, для реализации «квотной реформы» предполагается ввести систему оценки запасов, усилив исследовательскую составляющую и применяя технологии обработки больших массивов данных — для соотнесения количества флота с промысловыми ресурсами. Ожидается, что новые технологии позволят профильным ведомствам следить за исчерпанием лимитов для каждого судна в режиме реального времени.

При этом планируется введение гибкой системы свободных сделок по квотам, в рамках которой судовладельцы смогут передавать друг другу лимиты. По словам министра морских дел и рыболовства Чо Сынхвана, у хозяев флота, который не сможет вести промысел, например, из-за поломки, будет возможность получить деньги за уступку прав на освоение.

Власти намерены расширить самостоятельность администраций провинций и муниципалитетов, а также изменить действующие правила рыболовства, чтобы лучше отразить в них особенности отдельных промысловых видов.

Помимо этого, предполагается введение эффективной системы прослеживания сырья и продукции. Путем введения новой системы подтверждения вылова южнокорейское правительство намерено поставить надежный заслон торговле браконьерской продукцией.

По словам Чо Сынхвана, реализация задуманных изменений позволит перейти к более эффективной системе управления рыбным хозяйством и сократить административные издержки. Министр также ожидает, что реформа окажет благотворное влияние на объемы экспорта корейских рыбы и морепродуктов.

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