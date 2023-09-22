Новости
Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи. Фото Minseong Kim. CC BY-SA 4.0

Южная Корея готовит свою «регуляторную гильотину» для рыбной отрасли

Правительство Республики Кореи намерено в ближайшие годы модернизировать систему управления рыбным хозяйством. Планируются радикальное сокращение количества регулирующих нормативных правовых актов, реформа системы квот и другие мероприятия.

Во-первых, чиновники намерены к 2027 г. вдвое сократить число НПА, регулирующих промысел, сейчас их более 1,5 тысячи. Во-вторых, к этому же сроку предполагается введение системы распределения квот по отдельным судам (сейчас лимиты распределяется между ассоциациями). В этом чиновники видят возможность заместить многочисленные правила, касающихся периодов запрета на промысел, ограничений в размере судна, способа вылова и т.д., сообщает корреспондент Fishnews

По данным южнокорейских СМИ, для реализации «квотной реформы» предполагается ввести систему оценки запасов, усилив исследовательскую составляющую и применяя технологии обработки больших массивов данных — для соотнесения количества флота с промысловыми ресурсами. Ожидается, что новые технологии позволят профильным ведомствам следить за исчерпанием лимитов для каждого судна в режиме реального времени.

При этом планируется введение гибкой системы свободных сделок по квотам, в рамках которой судовладельцы смогут передавать друг другу лимиты. По словам министра морских дел и рыболовства Чо Сынхвана, у хозяев флота, который не сможет вести промысел, например, из-за поломки, будет возможность получить деньги за уступку прав на освоение.

Власти намерены расширить самостоятельность администраций провинций и муниципалитетов, а также изменить действующие правила рыболовства, чтобы лучше отразить в них особенности отдельных промысловых видов.

Помимо этого, предполагается введение эффективной системы прослеживания сырья и продукции. Путем введения новой системы подтверждения вылова южнокорейское правительство намерено поставить надежный заслон торговле браконьерской продукцией.

По словам Чо Сынхвана, реализация задуманных изменений позволит перейти к более эффективной системе управления рыбным хозяйством и сократить административные издержки. Министр также ожидает, что реформа окажет благотворное влияние на объемы экспорта корейских рыбы и морепродуктов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: кореяправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Непрерывное развитие — залог успеха на рынке

Заместитель директора компании «Фишеринг Сервис» Дмитрий ФЁДОРОВ

Заместитель директора компании «Фишеринг Сервис»

Дмитрий ФЁДОРОВ

Продажи российских тралов растут

Генеральный директор компании Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор компании Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Нас ждет насыщенная событиями осень

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Мы сделали огромный рывок в береговой переработке

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

Юлия Братенькова

В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

Все материалы

Крупным планом

В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

Курс навстречу рыбакам

Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

Новые принципы распределения рыболовных участков распространяются и на добычу лососей

Рыбаков ждут большие перемены по участкам

Фестиваль Ульджин

От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

События

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.