Промысел под угрозой: рыбацкий флот просят вывести из-под «топливного запрета»

Бизнес-сообщество призывает власти как можно скорее вывести бункеровку промысловых судов из-под действия ограничений на вывоз дизельного топлива. В противном случае предприятия понесут серьезные экономически потери.

Правительство с 21 сентября ввело запрет на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из страны . Принятые меры объясняются необходимостью стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.

Однако принятое регулирование ставит под угрозу работу российских судов, занимающихся рыбным промыслом за пределами внутренних вод и территориального моря РФ. На это указали добытчики Северного и Дальневосточного бассейнов, сообщает корреспондент Fishnews.

Введенный запрет делает невозможной бункеровку российскими танкерами российских судов, ведущих промысел за пределами территории РФ, обратили внимание рыбопромышленники. Переходы на заправку в порты России ставят экономику рыболовства под вопрос, а дополнительные затраты лягут на себестоимость продукции.

Под ударом промысел в северо-западной и северо-восточной Атлантике - в районах действия международных соглашений, пострадать может и добыча в российской экономзоне в Северном и Дальневосточном бассейне, указали в бизнес-сообществе.

Уже известно об отказе таможни оформить выход бункеровочного судна, которое должно было обеспечить топливом промысловый флот на Северном бассейне. При необходимости бункероваться в Норвегии российские рыбаки переплатят 18 млн рублей, оценили в одном из рыбопромышленных холдингов. Кроме того, работа российского флота будет попадет под зависимость от решений недружественного государства.

Постановление правительства предусматривает случаи, на которые запрет вывоза товарного бензина и дизтоплива не распространяется. Предприятия предлагают дополнить этот список вывозом для нужд рыбопромыслового флота.

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