Промысел под угрозой: рыбацкий флот просят вывести из-под «топливного запрета»
Бизнес-сообщество призывает власти как можно скорее вывести бункеровку промысловых судов из-под действия ограничений на вывоз дизельного топлива. В противном случае предприятия понесут серьезные экономически потери.
Правительство с 21 сентября ввело запрет на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из страны. Принятые меры объясняются необходимостью стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.
Однако принятое регулирование ставит под угрозу работу российских судов, занимающихся рыбным промыслом за пределами внутренних вод и территориального моря РФ. На это указали добытчики Северного и Дальневосточного бассейнов, сообщает корреспондент Fishnews.
Введенный запрет делает невозможной бункеровку российскими танкерами российских судов, ведущих промысел за пределами территории РФ, обратили внимание рыбопромышленники. Переходы на заправку в порты России ставят экономику рыболовства под вопрос, а дополнительные затраты лягут на себестоимость продукции.
Под ударом промысел в северо-западной и северо-восточной Атлантике - в районах действия международных соглашений, пострадать может и добыча в российской экономзоне в Северном и Дальневосточном бассейне, указали в бизнес-сообществе.
Уже известно об отказе таможни оформить выход бункеровочного судна, которое должно было обеспечить топливом промысловый флот на Северном бассейне. При необходимости бункероваться в Норвегии российские рыбаки переплатят 18 млн рублей, оценили в одном из рыбопромышленных холдингов. Кроме того, работа российского флота будет попадет под зависимость от решений недружественного государства.
Постановление правительства предусматривает случаи, на которые запрет вывоза товарного бензина и дизтоплива не распространяется. Предприятия предлагают дополнить этот список вывозом для нужд рыбопромыслового флота.
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