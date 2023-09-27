Ученые впервые получили данные об ульяновском гольце

Специалисты КамчатНИРО провели бонтировочные работы на озере Ульяновское в Южно-Камчатском заказнике. Собранные данные уникальны — последний раз научная экспедиция была на этом водоеме 20 лет назад.

Исследования организовали в рамках комплексной экспедиции Русского географического общества. Целью путешествия был сбор гидрологических данных, а также гидрохимических, гидробиологических и ихтиологических образцов на озерах, добраться до которых можно только на вертолете.

Ученые обращают внимание: на территории Южно-Курильского заказника расположено множество горных озер, сведений о которых мало или нет совсем. Один из таких водоемов — озеро Ульяновское (на последней версии официальной физической карты — озеро Витаминное). Оно находится в отрогах действующего вулкана Дикий Гребень на высоте примерно 200 м над уровнем моря и входит в бассейн реки Озерная, соединяясь с ней рекой Ульяной.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в 1997-2000 гг. гидробиолог КамчатНИРО Екатерина Ленская собрала на Ульяновском с гидросамолета пробы воды и планктона. Полученные данные показали повышенное, по сравнению с Курильским озером, содержание серы и щелочноземельных металлов в воде, а в планктоне — стандартную для большинства камчатских озер композицию ракообразных и коловраток.Местные жители говорили, что в озере обитает голец, но тогда его ни поймать, ни увидеть не удалось.

Спустя 20 лет, 23 сентября нынешнего года, ученые вновь посетили озеро Ульяновское. Они взяли пробы воды на гидрохимический анализ, планктона и бентоса. Специалистам удалось обнаружить скопления цианопрокариот с необычным эффектом «нефтяной пленки» и впервые увидеть и провести биологический анализ ульяновского гольца.

Также собраны пробы для анализа питания рыб. Впервые для Южно-Камчатского заказника указан Potamogeton praelongus (рдест длиннейший) — представитель высшей водной растительности.

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