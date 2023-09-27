Озеро под Воронежем вызвало ажиотаж среди рыбоводов

Участники аукциона за рыбоводный участок на озере Воронежской области в ходе торгов в 357 раз подняли стартовую цену. В итоге лот был продан более чем за 6 млн рублей.

Аукцион, организованный Азово-Черноморским теруправлением Росрыболовства, состоялся в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент Fishnews. Единственным лотом был РВУ на озере Улуково вблизи села Нелжа Рамонского района. Участок площадью 21 га предоставляется на 25 лет, его стартовая цена составляла 16,8 тыс. рублей.

Согласно документации торгов, регистрацию прошли 13 участников. Победителем стала компания, предложившая за лот 6,005 млн рублей. Предпоследнее предложение — 6,004 млн рублей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews