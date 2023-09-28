ЕС показал «красную карточку» уловам Тринидада и Тобаго

Евросоюз закрыл свой рынок для рыбопродукции из Республики Тринидад и Тобаго. Причиной назвали подозрение страны в потворстве незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу и ее нежелание исправить ситуацию.

Государство внесли в список стран — спонсоров ННН-промысла из-за недостаточного прогресса в решении проблем, которые были выявлены и озвучены в апреле 2016 г. Тогда республике выдали предупреждающую «желтую карточку», сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно заявлению Еврокомиссии, несмотря на поддержку, оказываемую Тринидаду и Тобаго, страна не достигла достаточного прогресса как в пересмотре отраслевого законодательства, так и в изменении системы мониторинга рыболовства в соответствии с требованиями ЕС.

«Примечательно, что Тринидад и Тобаго не ввел в действие адекватную правовую базу, регулирующую работу своего промыслового флота в водах под национальной юрисдикцией и за ее пределами, а также деятельность рыбацких судов третьих стран в портах государства», — говорится в пресс-релизе.

Отмечено, что Европейская комиссия готова продолжить диалог с властями республики, чтобы помочь ей исправить выявленные недостатки.

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