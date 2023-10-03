На страже биоресурсов: круглую дату рыбоохраны отметят специальным знаком отличия

Росрыболовство готовится учредить знак отличия к предстоящему юбилею органов рыбоохраны. В апреле системе охраны водных биоресурсов страны исполнится 90 лет.

Федеральное агентство по рыболовству может учредить знак отличия «90 лет органам рыбоохраны России». Информация о подготовке соответствующего приказа опубликована на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечено, что таким образом предполагается поощрить госслужащих и работников рыбохозяйственного комплекса.

Днем рождения органов рыбоохраны в нашей стране считается 7 апреля. В этот день в 1934 г. приказом Народного комиссариата снабжения СССР было образовано Главное управление регулирования рыболовства, рыбоводства и рыбохозяйственной мелиорации (Главрыбвод), на который были возложены функции по охране рыбных запасов.

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