Чукотка анализирует неудачную лососевую путину

В Чукотском автономном округе озвучили предположительные причины недолова тихоокеанских лососей на «красной» путине. За сезон регион освоил 21,4% от плана.

Итоги лососевой путины — 2023 обсудили на заседании в Анадыре. Общий вылов в ЧАО составил 1, 271 тонны лососей, или 21,4% от плана, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. По его данным, предприятия добыли 1,127 тонны (26,2%), на традиционное рыболовство коренных народов пришлось 115 тонн (7,3%), на любительский лов — 25 тонн (65%).

«Несмотря на достаточно оптимистичные прогнозы ТИНРО по возможному объему добычи, в большей степени горбуши, данные прогнозы не оправдались. Так, объемы добычи горбуши составили объем, значительно меньший даже для «негорбушового года», а объемы добычи кеты промышленными предприятиями составили всего лишь 1/3 от прогнозируемого объема. Специалисты ТИНРО предварительными причинами указывают массу холодной воды, спустившейся с Чукотского моря в Берингово море, перегородившую в период подхода горбуши вход в Анадырский залив», — рассказал врио руководителя департамента сельского хозяйства и продовольствия ЧАО Сергей Давидюк.

Губернатор Владислав Кузнецов поручил департаменту подготовить и внести предложения по прохождению «красной» путины 2024 г.

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