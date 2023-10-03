Дело о «крышевании» браконьера заслушают на Сахалине

В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по факту покровительства сотрудника теруправления Росрыболовства браконьерскому промыслу.

Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности) и частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия / бездействие).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, обвиняемый с декабря 2020 г. по август 2021 г. получал денежное вознаграждение от жителя Макаровского района, систематически занимавшегося незаконным рыбным промыслом с использованием запрещенных орудий лова. По версии правоохранителей, взамен инспектор не привлекал браконьера к ответственности, а также сообщал ему о запланированных рейдах.

По делу утверждено обвинительное заключение, которое направлено в суд.

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