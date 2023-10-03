Добыча иваси достигла 230 тыс. тонн

К началу октября российский флот освоил 229 814 тонн сардины-иваси, отмечают специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО. Уловы скумбрии низкие: добыта 9 571 тонна.

Сейчас на промысле сардины и скумбрии работает 36 средне- и крупнотоннажных судов РФ, оснащенных пелагическими тралами и кошельковыми неводами. Однако в среднем ежесуточно на лову в минувшую неделю было 22 единицы флота, количество судо-суток лова за неделю составило 154. Промысел велся на обширной акватории Южно-Курильской зоны от Южно-Курильского пролива до пролива Буссоль на перепаде температур поверхности океана 10-18°С, говорится в обзоре ТИНРО.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные филиала, уловы сардины были высокими, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 785 тонн. За неделю добыто 30403 тонны.

Уловы скумбрии очень низкие, они значительно уступают показателям 2021-2022 гг., констатируют ученые. Отмечено, что средний вылов на судо-сутки постепенно увеличивается по сравнению с августом и сентябрем, в среднем составляя 2,6 тонны. Недельный вылов — 250 тонн.

В открытых водах на лове пелагических объектов на участках с центральными координатами 46°00’с.ш., 158°00’в.д. и 44°07’с.ш., 155°10’в.д. на промысле сардины, скумбрии и сайры работают иностранные суда общим количеством 150-200 единиц, преимущественно под флагами Тайваня и КНР.

По имеющейся у ТИНРО информации, на третью декаду сентября вылов сайры иностранным флотом составил 77,1 тыс. тонн, что значительно превышает уровень прошлого года (45 тыс. тонн).

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