Флот пограничников Приморья пополнился современным кораблем

На вооружение Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю прибыл патрульный корабль «831». Отмечено, что в нем применены новейшие научные разработки в области информационных технологий, связи и автоматизации.

Многоцелевой корабль ледового класса проекта 22120 построили на верфи «Алмаз» в Санкт-Петербурге. В Находку он пришел по Северному морскому пути.

В ходе приемки корабля экипаж совместно с представителями предприятия успешно провели заводские ходовые и государственные испытания.

Как рассказали Fishnews в пресс-группе погрануправления, ППК «831» с полным водоизмещением свыше 1200 тонн оснащен вертолетной площадкой. Максимальная скорость корабля — более 24 узлов, мореходность не ограничена, автономность — до 30 суток.

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