Дело о добыче краба рассмотрит суд

В Камчатском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя — по версии правоохранителей, он занимался незаконной добычей синего краба на промысловом судне. Причиненный ущерб оценили в 287 млн рублей.

Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 253 УК РФ (незаконный вылов природных ресурсов континентального шельфа России, совершенный лицом с использованием своего служебного положения).

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в мае 2022 г. обвиняемый, являясь капитаном промыслового судна, без разрешительных документов добывал синего краба в Западно-Камчатской подзоне.

Правоохранители изъяли более 45 тонн изготовленной на борту крабовой продукции. Ущерб, нанесенный природным ресурсам, оценили в 287 млн рублей, прокуратура предъявила иск о его возмещении.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд.

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