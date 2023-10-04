Рыбоводные заводы Каспия делятся друг с другом осетровыми

Специалисты Каспийского филиала Главрыбвода приступили к масштабному перемещению особей осетровых между шестью предприятиями. Это должно помочь продуктивнее пополнять запасы ценных видов.

Кизанский осетровый рыбоводный завод передал особей белуги для создания центра компетенций по этому виду на базе Сергиевского осетрового рыбоводного завода.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, перемещение будет осуществляться по воде. В прорези астраханского типа поместили белуг, предположительный возраст которых составляет более 35 лет, а вес достигает 200 кг.

Отмечено, что самки и самцы показали себя качественными производителями: благодаря им рыбоводы ежегодно выпускают в естественную среду более 1 млн белужат.

Погрузку, перевозку и разгрузку контролируют рыбоводы-ихтиологи и вооруженная охрана.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews