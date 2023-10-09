Рыболовам-лодочникам в разных регионах напоминают о безопасности

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) продолжают рейды в преддверии закрытия навигационного сезона. Мероприятия включают инструктажи по безопасности на воде для любителей порыбачить.

Также на особом контроле — проверка удостоверений на право управления маломерным судном и статус продления технического свидетельствования плавсредств, рассказали Fishnews в пресс-службе МЧС России.

Отмечено, что такие патрулирования уже проведены в Еврейской автономной области, Адыгее, Башкортостане, Вологодской, Ульяновской, Воронежской, Смоленской, Астраханской и Новгородской областях.

В министерстве подчеркнули: в осенне-зимний период отдельное внимание уделяется детской безопасности. «Инспекторы ГИМС на постоянной основе участвуют в уроках безопасности, практических мастер-классах по теме безопасного поведения на воде, отрабатывают вместе с ребятами алгоритмы действий при попадании в экстремальную ситуацию», — сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, навигационный период завершается в Мурманской области, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия). После закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещен. Сотрудники ГИМС призывают граждан не нарушать меры безопасного поведения у водоемов, а судовладельцев — проводить тщательное обслуживание и консервацию плавсредств.

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