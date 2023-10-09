Экспортерам рыбы в Китай вновь напомнили про CIFER

Прием заявок на продление регистрации экспортных объектов в китайской системе CIFER завершится менее чем через три недели. В российском профильном учреждении НЦБРП обратили внимание на специфику восстановления доступа и призвали тех, кто еще не подал обращение, сделать это.

Заявки на продление регистрации в системе CIFER от предприятий, желающих поставлять рыбопродукцию в Китай, должны быть поданы до 25 октября. Если предприятия по производству рыбопродукции или суда не подадут заявку, их право на экспорт будет приостановлено Главным таможенным управлением КНР, предупреждает подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «НЦБРП».

По 211 объектам заявки на продление регистрации так и не поступили. Это в том числе транспортные суда и холодильники, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Напомним, что с 1 января 2022 г. для поставок рыбной продукции в КНР иностранные предприятия-экспортеры должны пройти обязательную регистрацию в системе CIFER. Восстановление права доступа на китайский рынок для предприятий, не подавших заявки на продление регистрации в системе, станет возможно только после прохождения процедуры регистрации и, возможно, инспекции. Сроки рассмотрения заявок при этом не регламентированы китайской стороной и могут растянуться на длительный период, отметили в учреждении.

В НЦБРП попросили предприятия, заинтересованные в поставках продукции в Китай, подать заявки до 25 октября или проинформировать Россельхознадзор о причинах отказа от перерегистрации.

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